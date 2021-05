Die Menschen in Gaza erfahren derzeit grosses Leid. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dort bislang 174 Menschen getötet – darunter 47 Kinder - und 1200 verletzt.

Die Ärzte ohne Grenzen (MSF) betonen, dass die jüngsten Bombardements der israelischen Armee heftiger ausfielen als frühere Angriffe. So berichtet Hellen Ottens-Patterson, MSF-Missionsleiterin in Palästina, von der Zerstörung diverser Häuser und Gebäude. Aus Furcht vor neuen Angriffen könnten sich die Menschen weder drinnen noch draussen sicher fühlen. Und das medizinische Personal nähme grosse Risiken in Kauf, um sich überhaupt noch bewegen zu können.

Die Spitäler in Gaza waren – wegen Corona - schon vor der Gewalteskalation am Anschlag. Und in der Nacht auf Sonntag bombardierte das israelische Militär dann auch noch die Hauptzugangsstrasse zum grössten Spital und machte diese unpassierbar.

Die Unicef prangert derweil an, dass seit Beginn des Konflikts etwa 10’000 Menschen im Gazastreifen vertrieben wurden, die meisten von ihnen sind Kinder. Zum ersten Mal seit Beginn der Gewalteskalation öffnete Ägypten heute Sonntag seine Grenze zu Gaza, damit Familien Verletzte zur Behandlung aus Gaza nach Ägypten bringen konnten. Dafür konnten sich Familien seit 9 Uhr heute früh anmelden.

Mohammad, 28, Besitzer einer kleinen Firma in Gaza, fasst das grosse Leid in Gaza in folgende Worte: «Gottseidank ist geht es mir und meiner Familie noch gut, aber Gaza geht es gar nicht gut. Die Situation ist schwierig, katastrophal. Überall, wo du hingehst, sind Menschen getötet worden. Wo auch immer du hinschaust, in den Quartieren, auf Kreuzungen: überall Angriffe. Am ersten Tag des Eid (Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan, d. Red.) spielten Kinder draussen, plötzlich: ein Luftangriff. Ich kann Ihnen gar nicht sagen wie elend wir uns fühlen, wie traurig, wir sind am Boden. So erleben wir diese Tage.»