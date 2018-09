«Südkorea hat die Erwartungen an das Gipfeltreffen schon im Vorfeld gedämpft – vor allem was die atomare Abrüstung Nordkoreas angeht. Bislang ist in diesem Bereich sehr wenig passiert, deshalb ist auch fraglich, ob das aktuelle Treffen daran etwas ändern wird. Trotzdem will Südkoreas Präsident Moon in Pjöngjang Vorarbeit leisten, damit ein weiteres Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim und US-Präsident Trump zustande kommt – nicht zuletzt steht Moon auch unter Druck der USA.

Ein Lichtblick sind immerhin die seit einigen Monaten verbesserten Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea. So wurden die Familienzusammenführungen wieder aufgenommen oder ein Verbindungsbüro eingeweiht. Damit soll die Kommunikation zwischen Seoul und Pjöngjang verbessert werden.»