- Der Bundesrat will die Zoll-Gespräche mit den USA fortsetzen. Er wolle so rasch wie möglich eine Senkung der zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter erreichen.
- Die Schweiz hält zudem an den Beschaffungen der F-35-Kampfjets und des Patriot-Systems fest.
- Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat auf die Kritik von US-Präsident Trump, sie habe ihm nicht zugehört, reagiert. «Das, was er macht, ist Powerplay. Das muss man nicht persönlich nehmen».
- Seit 6 Uhr gelten die hohen US-Zölle von 39 Prozent für Waren aus der Schweiz.
Themen in diesem Newsticker
- US-Zölle gelten offenbar auch für Schweizer Goldbarren
- Wie Donald Trump die SVP in Bedrouille bringt
- So funktionieren die US-Zölle
- Wie US-Medien über die Zölle für die Schweiz berichten
- Wirtschaftsredaktor: «Keine guten Nachrichten für den Werkplatz»
- Bundeshaus-Korrespondent: Schweiz am kürzeren Hebel
- Pharmaverband befürchtet grossen wirtschaftlichen Schaden
- Uhrenverband: Die Schweiz hat noch einige Trümpfe in der Hand
- Schweizer Börsenkurse legen leicht zu
- Gewerkschaftsbund zeigt sich zuversichtlich