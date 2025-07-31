 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Hohe US-Zölle gegen Schweiz «Financial Times»: US-Zölle gelten auch für Schweizer Goldbarren

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • US-Zölle gelten offenbar auch für Schweizer Goldbarren
  • Wie Donald Trump die SVP in Bedrouille bringt
  • So funktionieren die US-Zölle
  • Wie US-Medien über die Zölle für die Schweiz berichten
  • Wirtschaftsredaktor: «Keine guten Nachrichten für den Werkplatz»
  • Bundeshaus-Korrespondent: Schweiz am kürzeren Hebel
  • Pharmaverband befürchtet grossen wirtschaftlichen Schaden
  • Uhrenverband: Die Schweiz hat noch einige Trümpfe in der Hand
  • Schweizer Börsenkurse legen leicht zu
  • Gewerkschaftsbund zeigt sich zuversichtlich

Tagesschau, 7.8.2025, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)