- Der Bundesrat hat am Nachmittag eine ausserordentliche Sitzung abgehalten und informiert seit 15:30 Uhr.
- Der Bundesrat will die Gespräche mit den USA demnach fortsetzen. Er wolle so rasch wie möglich eine Senkung der zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter erreichen.
- Seit 6 Uhr gelten die hohen US-Zölle von 39 Prozent für Waren aus der Schweiz.
- Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren zuvor in Washington zu einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio zusammengekommen, um die Zölle abzuwenden.
- Nach aktuellen Einschätzungen werden Uhrenhersteller, die Maschinenindustrie oder Produzenten von Präzisionsinstrumenten am stärksten von den Zöllen betroffen sein.
Themen in diesem Liveticker
- Keine Aussage zum optimierten Angebot an die USA
- Keller-Sutter: Schulterschluss mit der Wirtschaft
- «Mussten damit rechnen, dass eine schwierige Phase bevorsteht»
- Parmelin: Kurzarbeitsentschädigung bewährtes Instrument
- Parmelin: Keine Gegenzölle geplant
- Rund 60 Prozent der Schweizer Exporte in die USA betroffen
- Keller-Sutter: Gespräche mit USA werden fortgeführt
- Karin Keller-Sutter: «Ausserordentlich schwierige Situation»
- Bundesrat setzt die Gespräche mit den USA fort
- Bundesrat spricht um 15:30 Uhr vor den Medien