Hohe US-Zölle gegen Schweiz Gespräche werden fortgeführt: «Lösung braucht mehr Zeit»

Themen in diesem Liveticker

  • Keine Aussage zum optimierten Angebot an die USA
  • Keller-Sutter: Schulterschluss mit der Wirtschaft
  • «Mussten damit rechnen, dass eine schwierige Phase bevorsteht»
  • Parmelin: Kurzarbeitsentschädigung bewährtes Instrument
  • Parmelin: Keine Gegenzölle geplant
  • Rund 60 Prozent der Schweizer Exporte in die USA betroffen
  • Keller-Sutter: Gespräche mit USA werden fortgeführt
  • Karin Keller-Sutter: «Ausserordentlich schwierige Situation»
  • Bundesrat setzt die Gespräche mit den USA fort
  • Bundesrat spricht um 15:30 Uhr vor den Medien

Tagesschau, 7.8.2025, 12:45 Uhr

