Hohe US-Zölle gegen Schweiz US-Zölle treten wohl um 6 Uhr in Kraft ++ Bundesräte auf Rückflug

  • «Bei Trump ist selten etwas in Stein gemeisselt»
  • Die Bundesräte befinden sich auf dem Heimweg
  • Trump plant hohe Zölle auf Halbleiter
  • Korrespondent: zunehmend pessimistische Stimmen in Bundesbern
  • Brasilien wendet sich wegen US-Zöllen an Welthandelsorganisation
  • Bundesräte treffen amerikanische Wirtschaftsführer in Washington
  • Indien kritisiert Trumps Ankündigung höherer US-Zölle
  • Bundesräte bald auf dem Rückflug aus den USA
  • Korrespondent zum Treffen mit Schweizer Wirtschaftsführern
  • Bundeshaus-Korrespondent: Fristverlängerung wohl bestes Szenario

Tagesschau, 6.8.2025, 19:30 Uhr

