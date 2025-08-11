 Zum Inhalt springen

Hohe US-Zölle gegen Schweiz USA und China verlängern Pause im Zollstreit

  • US-Regierung bestätigt 90-tägige Pause im Zollstreit mit China
  • Trump verschiebt China-Zölle um weitere 90 Tage
  • Trump: Keine Zölle auf Gold
  • Bis 916 Arbeitnehmende wegen Zöllen von Kurzarbeit betroffen
  • Cassis zu den Zöllen: «Es wird weitere Anläufe brauchen»
  • Erst wenige Zürcher Firmen stellen Antrag auf Kurzarbeit
  • Erste Schaffhauser Firmen befürchten Kurzarbeit wegen US-Zöllen
  • Efta-Freihandelsabkommen mit Indien gilt ab Oktober
  • US-Finanzminister erwartet Abschluss der Gespräche Ende Oktober
  • Das sind die Geschehnisse vom Wochenende bei den US-Zöllen

Tagesschau, 8.8.2025, 12:45 Uhr

