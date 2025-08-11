- Die USA haben ihre erhöhten Zölle auf chinesische Importe um weitere 90 Tage ausgesetzt.
- Gold – auch solches aus der Schweiz – soll nicht mit Zöllen belegt werden. Dies gab US-Präsident Donald Trump auf Truth Social bekannt, ohne Details zu nennen.
- Aussenminister Ignazio hat Cassis hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, er agiere in den Zollverhandlungen mit den USA zu passiv. Im «Lead» sei der Gesamtbundesrat.
- Verteidigungsminister Martin Pfister hat sich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA «offen» für weitere Rüstungsaufträge in den USA gezeigt.
Themen in diesem Newsticker
- US-Regierung bestätigt 90-tägige Pause im Zollstreit mit China
- Trump verschiebt China-Zölle um weitere 90 Tage
- Trump: Keine Zölle auf Gold
- Bis 916 Arbeitnehmende wegen Zöllen von Kurzarbeit betroffen
- Cassis zu den Zöllen: «Es wird weitere Anläufe brauchen»
- Erst wenige Zürcher Firmen stellen Antrag auf Kurzarbeit
- Erste Schaffhauser Firmen befürchten Kurzarbeit wegen US-Zöllen
- Efta-Freihandelsabkommen mit Indien gilt ab Oktober
- US-Finanzminister erwartet Abschluss der Gespräche Ende Oktober
- Das sind die Geschehnisse vom Wochenende bei den US-Zöllen