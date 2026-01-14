In Venezuela hat sich der Sohn des entmachteten Staatschefs Nicolás Maduro an die Öffentlichkeit gewandt – mit einer Botschaft, die von seinem Vater komme.

Darin soll es unter anderem heissen, dass die Menschen in Venezuela Maduros Nachfolgerin Delcy Rodríguez vertrauen sollten.

Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Venezuelas.

«Vertraut auf Delcy und ihr Team und vertraut uns. Das ist die Botschaft, die wir erhalten haben», sagte Maduros Sohn Nicolás Maduro Guerra laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur AVN. Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores seien entschlossen und stark, hätten ein reines Gewissen und vertrauten auf Gott und das venezolanische Volk.

Legende: Die Bilder der Gefangennahme von Maduro uns seiner Frau gingen um die Welt. (KEYSTONE/EPA/Stringer

US-Spezialkräfte hatten Maduro und Flores am 3. Januar in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden. Die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez wurde daraufhin als geschäftsführende Staatschefin vereidigt.

Rodríguez hat den US-Angriff scharf verurteilt und bezeichnet Maduro weiterhin als rechtmässigen Präsidenten. Allerdings bot sie den USA auch Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit an und liess politische Gefangene frei.