Während ihrer 20-jährigen Tätigkeit bei den Vereinten Nationen hatte Juliette Touma mehrere Schlüsselpositionen inne, darunter war sie Chef-Mediensprecherin der UNO-Mission in Syrien und Leiterin der Kommunikationsabteilung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in Bagdad, Irak. Weiter hatte sie mehrere Kommunikationsfunktionen bei humanitären Missionen in Libyen und Irak. Ihren ersten Einsatz bei den Vereinten Nationen hatte sie in den besetzten palästinensischen Gebieten während der zweiten Intifada.

Bevor sie zu den Vereinten Nationen kam, arbeitete sie arbeitete sie in den Bereichen Kultur, Kunst und Musik zusammen.

Juliette Touma hat einen Master-Abschluss in globaler Medien-Kommunikation von der School of Oriental and African Studies (SOAS) an der Universität London.