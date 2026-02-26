Worum geht es? Im kommenden Oktober finden Brasilien Präsidentschaftswahlen statt. Bei Umfragen kommt der amtierende Präsident Luiz Inacio Lula da Silva auf zwischen 43 und 47 Prozent der Stimmen. Einer seiner Herausforderer ist Flávio Bolsonaro, einer der Söhne des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Er kommt gemäss den Umfragen auf zwischen 33 und 40 Prozent der Stimmen.

Legende: Flávio Bolsonaro würde vermutlich als erstes seinen Vater aus dem Gefängnis holen, wenn er Präsident würde, so ein Kenner der Situation. Keystone/Andre Borges

Wer ist Flávio Bolsonaro? Flávio ist 44 Jahre alt und Senator im brasilianischen Parlament für die rechte Partei Partido Liberal (LB). Er ist der älteste Sohn von Jair und wird von ihm 01 genannt, denn Jair Bolosonro nummeriert seine Söhne – von denen er drei hat – militärisch durch. «Flávio bemüht sich, im Wahlkampf moderater aufzutreten als sein Vater», sagt Niklas Franzen, der in Brasilien als freier Journalist tätig ist und ein Buch über den Bolsonarismus verfasst hat. Flávio trete auch weniger provokativ auf als seine beiden Brüder, die ebenfalls politisch tätig sind. Inhaltlich sei er auf der Linie seines Vaters.

Wie stehen die Chancen von Flávio Bolosonaro, Präsident zu werden? Gemäss den Umfragen haben sich seine Zustimmungswerte leicht erhöht. Franzen gibt aber zu bedenken: «2018, als Jair Bolsonaro gewählt wurde, konnte er ein Momentum ausnutzen. Es gab eine Reihe von Korruptionsskandalen und politischen Skandalen, die ihm als Aussenseiter halfen, die Wahl zu gewinnen. Dies ist jetzt bei seinem Sohn nicht der Fall.» Im Gegenteil: Die aktuelle Regierung von Lula ist wirtschaftlich recht erfolgreich. Und das Land ist international nicht mehr isoliert, wie es während der Regierungszeit von Bolsonoaro Senior war.

Wieso kandidiert Jair Bolsonaro nicht selbst? Dieser wurde schuldig befunden, nach seiner Nicht-Wiederwahl als Präsident einen Staatsstreich geplant zu haben. Er wurde zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt.

Welche Rolle spielt Michelle Bolsonaro? Sie ist die dritte Ehefrau von Jair Bolsonaro und hat sich selbst ins Gespräch als Präsidentschafts­kandidatin gebracht. Politische Erfahrung habe sie ausser der als ehemalige First Lady keine, so der Beobachter. Allerdings: «Als First Lady war sie präsenter als andere in dieser Rolle.» Sie und Jair haben zusammen eine Tochter. Michelle gilt als evangelikal. Wenn sie ihrem Mann Essen ins Gefängnis bringt, postet sie auf X das Rezept.

Wie gross sind die interfamiliären Differenzen bei den Bolosonaro? Da gebe es durchaus Konflikte, so Franzen. Doch er geht davon aus, dass sich diese in den nächsten Monaten legen werden und dass sie versuchen werden, geeint als rechte Alternatitve aufzutreten. Für Flavio Bolsonaros Kandidatur hätte dies den Effekt, dass er damit auch Stimmen evangelikaler Wählerinnen und Wähler gewinnen könnte.