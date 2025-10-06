- Die israelische Regierung hat den Waffenstillstand und das Geiselabkommen mit der Hamas genehmigt.
- Die Hamas ihrerseits hat das Ende des Krieges und den Beginn einer dauerhaften Waffenruhe angekündigt.
- Israels Militär hat sich auf die vereinbarten Stellungen zurückgezogen. Kurz darauf verkündete ein Sprecher, dass die Feuerpause seit 11 Uhr (Schweizer Zeit) in Kraft getreten ist.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Update: Menschen kehren in den Norden des Gazastreifens zurück
- Netanjahu: Bleiben bis zur Entwaffnung von Hamas im Gazastreifen
- Unicef warnt vor einem Anstieg der Kindersterblichkeit
- IKRK will Geiseln und Häftlinge mit Angehörigen zusammenzuführen
- Menschen kehren in den Norden des Gazastreifens zurück
- Israels Militär: Feuerpause seit Mittag in Kraft
- IDF will ersten Rückzug im Gazastreifen bald abgeschlossen haben
- Türkei: Militär für Einsatz in Gaza bereit
- Berichte: Israels Truppen haben mit Rückzug begonnen
- Gaza: Bewohner sollen Nähe zu Israels Armee weiterhin meiden
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF