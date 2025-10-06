- Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12:00 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen, sagte ein Sprecher.
- Zehntausende Menschen haben sich darauf auf den Weg in den Norden Gazas gemacht.
- Bei Angriffen israelischer Siedler im Norden des Westjordanlands sind nach palästinensischen Angaben 36 Personen verletzt worden.
Themen in diesem Newsticker
- Palästinenser: 36 Verletzte bei Siedlerangriffen nahe Nablus
- Putin: Russland unterstützt US-Plan
- Israelisches Militär warnt Bewohner vor Rückkehr
- Update: Menschen kehren in den Norden des Gazastreifens zurück
- Netanjahu: Bleiben bis zur Entwaffnung von Hamas im Gazastreifen
- Unicef warnt vor einem Anstieg der Kindersterblichkeit
- IKRK will Geiseln und Häftlinge mit Angehörigen zusammenzuführen
- Menschen kehren in den Norden des Gazastreifens zurück
- Israels Militär: Feuerpause seit Mittag in Kraft
- IDF will ersten Rückzug im Gazastreifen bald abgeschlossen haben
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF