- Die Übergabe der toten Geiseln läuft derzeit an, ist aber laut Rotem Kreuz mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die Hamas hat bisher erst vier Geisel-Leichen übergeben.
- Israel reduziert deshalb die Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt vorerst geschlossen.
- Alle noch lebenden von der Hamas festgehaltenen Geiseln sind freigelassen worden und wurden nach Israel zurückgebracht. Rund 1900 palästinensische Häftlinge wurden israelischen Angaben zufolge im Gegenzug freigelassen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU beansprucht Mitspracherecht bei Wiederaufbau von Gaza
- UNO: Israel erlaubt 300 statt 600 Hilfsgüter-Lastwagen
- Hamas kündigt Übergabe vier weiterer Leichen an
- Israel übergibt Leichen von 45 Palästinensern
- 55 freigelassene Palästinenser sind medizinisches Personal
- 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
- Grenzübergang Rafah bleibt zu – Hilfe wird reduziert
- EU besorgt über Berichte von Todesfällen in Gaza
- Israel übergibt erste Leichen von Palästinensern
- Iran zweifelt an US-Angebot zu Freundschaft und Kooperation
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF