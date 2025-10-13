- Der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten werde am Montag wieder geöffnet, teilte die palästinensische Botschaft in Ägypten am Samstag in einer Erklärung mit. Israel bestreitet dies.
- Die islamistische Hamas hat die mutmasslichen Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben.
- Seit Beginn des Waffenstillstandes gelangen durchschnittlich 560 Tonnen Lebensmittel pro Tag in den Gazastreifen. Das ist laut dem UNO-Welternährungsprogramm zu wenig.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
