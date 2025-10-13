- Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen ist von den Vermittlerstaaten bei einer Zeremonie in Ägypten formell besiegelt worden.
- Alle noch lebenden von der Hamas festgehaltenen Geiseln sind freigelassen worden und wurden nach Israel zurückgebracht. Rund 1900 palästinensische Häftlinge wurden israelischen Angaben zufolge im Gegenzug freigelassen.
- Die Übergabe der toten Geiseln läuft derzeit an, ist aber laut Rotem Kreuz mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
- US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede vor dem israelischen Parlament den «Beginn eines neuen Nahen Ostens» beschworen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- IKRK: Übergabe toter Geiseln «massive Herausforderung»
- Israel bestätigt Identität von vier toten Geiseln
- UNO-Entwicklungsprogramm: Positive Signale von Geldgebern
- Berichte: Tote trotz Waffenruhe
- Israelische Medien: Unmut über verzögerte Rückgabe der Toten
- Jordaniens König: Ohne Palästinenserstaat kein Frieden
- Unterschriftensammlung für Palästina-Initiative gestartet
- Trump-Friedensdokument veröffentlicht
- Cassis: Schweizer Hilfe beim Wiederaufbau des Gazastreifens
- Wadephul: Palästinenser müssen sich von Hamas lossagen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF