- Im Gazastreifen sind alle noch lebenden von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden.
- US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede vor dem israelischen Parlament den «Beginn eines neuen Nahen Ostens» beschworen.
- Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm El-Scheich geplant.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen, sagte ein Sprecher.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu auf Initiative Ankaras nicht nach Ägypten gereist
- Merz sieht Prozess für «dauerhaften Frieden»
- Trump reist mit Zeitverzug von Israel nach Ägypten weiter
- Hamas kündigt Übergabe von vier Geisel-Leichen an
- Libanons Präsident sieht Chance für Verhandlungen mit Israel
- Staatschefs treffen am Gipfeltreffen in Ägypten ein
- Israel nach Rückkehr der Geiseln im Freudentaumel
- Gaza-Abkommen: EU fordert Platz in «Friedensrat»
- Bericht: Trump will Freigelassene im Spital besuchen
- Ramallah: Busse mit palästinensischen Gefangenen eingetroffen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF