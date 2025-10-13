- Im Gazastreifen sind die 13 letzten von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Zuvor konnten bereits 7 Geiseln nach Israel zurückkehren.
- Seit 12 Uhr Schweizer Zeit tritt US-Präsident Donald Trump vor der Knesset in Israel auf. Wir übertragen die Rede live hier im Ticker und auf SRF Info.
- Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm El-Scheich geplant.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen, sagte ein Sprecher.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu bezeichnet Trump als grossen Staatschef
- Netanjahu würdigt Einsatz der Soldaten
- Netanjahu: «Preis dieser Sieger wiegt schwer»
- Guterres «zutiefst erleichtert» über Geiselfreilassung
- Netanjahu zu Trump: «Wir werden uns an Sie erinnern»
- Verwirrung um Teilnahme Netanjahus in Ägypten
- Trump-Rede verzögert sich
- Knesset empfängt Trump mit Standing Ovations
- Busse mit Palästinensern verlassen israelisches Gefängnis
- EDA begrüsst Freilassung der Geiseln
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
