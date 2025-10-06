- Israel und Hamas haben sich auf eine erste Phase des Friedensplans geeinigt, teilt US-Präsident Donald Trump mit.
- Bei den Verhandlungen in Ägypten haben Hamas und Israel Listen zu Geiseln und Gefangenen ausgetauscht.
- Mehr als 30'000 Menschen haben in Tel Aviv der Opfer des Hamas-Angriffs vor zwei Jahren gedacht.
- Das EDA bestätigte die Ausweisung der letzten 10 verbliebenen Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Flottille nach Jordanien. Die Rückkehr wird geplant.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF