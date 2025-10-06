- Die israelische Regierung hat den Waffenstillstand und das Geiselabkommen mit der Hamas genehmigt.
- Die Hamas ihrerseits hat das Ende des Krieges und den Beginn einer dauerhaften Waffenruhe angekündigt.
- Die ersten israelischen Truppen haben sich aus bestimmten Gebieten und teilweise ganz aus dem Gazastreifen zurückgezogen.
Themen in diesem Newsticker
- Berichte: Israels Truppen haben mit Rückzug begonnen
- Gaza: Bewohner sollen Nähe zu Israels Armee weiterhin meiden
- Berlin: Frage einer militärischen Beteiligung stellt sich nicht
- Was wird nun in der ersten Phase des Friedensplans erwartet?
- Trump zu Rede im israelischen Parlament eingeladen
- USA: Ohne Netanjahu wären wir nicht so weit gekommen
- Bericht: Abkommen sieht sofortiges Kriegsende vor
- US-Truppen sollen Gaza-Waffenruhe absichern
- Israels Regierung stimmt Gaza-Abkommen zu
- Trump: Reise am Sonntag nach Nahost
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF