- US-Präsident Donald Trump spricht eine nach eigenen Worten «letzte Warnung» an die radikal-islamische Hamas aus, einem Abkommen zur Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen zuzustimmen.
- Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben ein weiteres Hochhaus in Gaza-Stadt beschossen.
- Die mit dem Iran verbündeten Huthi im Jemen haben sich zu dem Drohnenangriff auf den israelischen Flughafen Ramon mit der Drohne bekannt.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Oppositionsführer Lapid: Geisel-Abkommen liegt vor
- Trump an die Hamas: «Dies ist meine letzte Warnung»
- Das sind die Geschehnisse in Nahost vom Wochenende
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF