- Frankreich und Saudi-Arabien werden beim UNO-Gipfel in New York für eine Zwei-Staaten-Lösung werben – Israel und die USA boykottieren das Treffen.
- Grossbritannien, Kanada, Australien und Portugal haben bekannt gegeben, dass sie Palästina als Staat anerkennen.
- Israel setzt seine militärische Offensive in Gaza-Stadt fort. Nach palästinensischen Angaben wurden Dutzende Menschen getötet und weitere Gebäude zerstört.
- Streit in Frankreich um palästinensische Flaggen vor Anerkennung
- Keller-Sutter und Cassis bei Uno-Generalversammlung in New York
- Streik in Italien legt Verkehr aus Solidarität mit Gaza lahm
- Israel verstärkt Truppen landesweit zum Neujahrsfest
- Grenzübergang Allenby zwischen Jordanien und Westjordanland offen
- USA dementieren Tod eigener Staatsbürger im Südlibanon
- Gipfel in New York für Zwei-Staaten-Lösung
- Wadephul fordert sofortigen Start eines Zweistaaten-Prozesses
- Libanon: Angriff ist «offenkundiges Verbrechen gegen Zivilisten»
- Das sind die Geschehnisse im Nahost-Krieg vom Wochenende
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
