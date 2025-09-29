Ein US-Beamter spricht von einer nahezu fertigen Einigung zwischen Trump und Netanjahu. Hamas muss dem Friedensplan aus Washington noch zustimmen.

Gemäss eigenen Angaben fordert die Hamas eine Pause der israelischen Luftangriffe, um die verbliebenen Geiseln in Sicherheit bringen zu können.

In Genf, Bellinzona und Zürich haben am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen demonstriert.

Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.

Themen in diesem Newsticker Siedlervertreter äussert Besorgnis nach Treffen mit Netanjahu

Israels Präsident erwägt Begnadigung Netanjahus

Geisel-Familien appellieren an Trump vor Gaza-Gesprächen

Trump und Netanjahu kurz vor Gaza-Einigung

Das sind die Geschehnisse im Gaza-Krieg vom Wochenende

Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Bevölkerung in Gaza leidet unter extremem Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Strom. Es droht eine Hungersnot. Keystone/EPA/HAITHAM IMAD Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf. Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.

Krieg im Nahen Osten Box aufklappen Box zuklappen Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.

Quellen: Agenturen, SRF