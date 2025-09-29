- US-Präsident Donald Trump hat einen Friedensvorschlag für ein Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorgelegt.
- Israel hat den US-Plan akzeptiert. Zuvor hatte Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weissen Haus empfangen.
- Kurz vor dem Treffen sind israelische Panzer tiefer in das Zentrum von Gaza-Stadt vorgerückt.
- Wegen der Bodenoffensive der israelischen Armee sind nach israelischen Angaben mittlerweile rund 800'000 Palästinenser aus der Stadt Gaza geflüchtet.
Themen in diesem Newsticker
- Hamas lässt Reaktion auf Friedensplan offen
- Netanjahu: Autonomiebehörde muss sich ändern
- Netanjahu unterstützt Trumps Plan
- Trump nennt Plan «äusserst fair»
- US-Präsident dankt «Bibi» für seine Arbeit
- Trump: Hamas sollte Plan akzeptieren
- Entmilitarisierte Zone geplant – noch keine Antwort der Hamas
- Trump und Netanjahu informieren über ihr Gespräch
- Weisses Haus präsentiert bereits Trumps Friedensplan
- Weisses Haus bestätigt Entschuldigung Netanjahus
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF