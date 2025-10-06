- Der israelische Aussenminister Gideon Saar setzt auf einen raschen Erfolg der Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Kriegs am Montag in Ägypten.
- Trotz grundsätzlichen Zusage der Hamas, die israelischen Geiseln freizulassen, führt die israelische Armee weiterhin Bombardements im Gazastreifen aus.
- Zehntausende Menschen haben in Madrid, Barcelona sowie in Lissabon und Rom gegen Israels Krieg im Gazastreifen protestiert.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
