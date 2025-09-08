- Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen.
- Aussenminister Gideon Saar hat Israels Bereitschaft für eine Vereinbarung für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg auf Grundlage eines neuen US-Entwurfs erklärt.
- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Bewohner von Gaza-Stadt aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen.
- Katar seit Unabhängigkeit vor 50 Jahren kaum angegriffen
- UNO-Generalsekretär verurteilt israelischen Angriff in Katar
- Geopolitische Risiken: Gold und Öl legen an Wert zu
- Jordanien: Israels Angriff in Katar war «feige»
- Israels Finanzminister lobt Angriff auf Hamas-Spitze
- Iran verurteilt israelischen Angriff auf Hamas-Führung
- US-Botschaft in Doha: Bürger sollen sich in Sicherheit bringen
- Medien: US-Präsident erteilte Angriff in Katar grünes Licht
- Katar verurteilt israelischen Angriff auf Hamas-Führung
- Israels Armee greift hochrangige Hamas-Vertreter in Katar an
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
