- Einwohner des nördlichen Gazastreifens berichten über besonders schwere Luft- und Artillerieangriffe Israels.
- Am Sondergipfel arabischer und islamischer Staaten hat der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani den Angriff Israels auf die Hamas-Führung in Katar verurteilt.
- Auch weitere Länder der Region übten Kritik an Israel. Sie forderten ein Waffenembargo gegen Israel.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu «unerschütterliche Unterstützung» bei der Erreichung seiner Ziele im Gazastreifen zugesichert.
Themen in diesem Newsticker
- Medienberichte: Israels Armee rückt in Gaza-Stadt ein
- Berichte über schwere israelische Angriffe im Gazastreifen
- Israel meldet Angriff auf Hisbollah-Zentrale in Süd-Libanon
- UNO fordert Aufklärung in Fall um israelische Scharfschützen
- UNO-Kritik: Israel hat gezielt Journalisten getötet
- Sondergipfel in Katar fordert Waffenembargo gegen Israel
- Bericht: Netanjahu informierte Trump doch vor Doha-Angriff
- Dringlichkeitsdebatte in Menschenrechtsrat zu Angriff in Katar
- Netanjahu warnt vor wachsender Isolation Israels
- UNO-Expertin: Israel will Gaza-Stadt unbewohnbar machen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Krieg im Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF