- US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weissen Haus empfangen. Trump zeigte sich dabei optimistisch über eine Nahost-Friedenslösung.
- Kurz vor dem Treffen sind israelische Panzer tiefer in das Zentrum von Gaza-Stadt vorgerückt.
- Gemäss eigenen Angaben fordert die Hamas eine Pause der israelischen Luftangriffe, um die verbliebenen Geiseln in Sicherheit bringen zu können.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU setzt Iran-Sanktionen wieder in Kraft
- Netanjahu von Trump im Weissen Haus empfangen
- Bericht: Angriff auf Frachter vor Jemen
- Palästinenser melden Dutzende Tote bei Angriffen Israels
- Weisses Haus: «Sehr kurz» vor Einigung
- Schiff von Gaza-Hilfsflotte wegen Panne evakuiert
- Israelische Panzer rücken in Gaza-Stadt weiter vor
- Smotrich fordert harte Linie vor Netanjahu-Trump-Gesprächen
- Wadephul sieht Chance auf Gaza-Vereinbarung noch diese Woche
- Siedlervertreter äussert Besorgnis nach Treffen mit Netanjahu
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF