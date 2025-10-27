- Die am Montag übergebenen sterblichen Überreste einer israelischen Geisel stammen laut einem Bericht der «Times of Israel» von einer bereits zuvor überführten Geisel.
- Israel hat den Ausnahmezustand in den südlichen Ortschaften des Landes in der Nähe des Gazastreifens aufgehoben.
- Die UNO-Friedenstruppe im Libanon hat nach eigenen Angaben in einem seltenen Vorfall eine israelische Drohne abgeschossen.
Themen in diesem Newsticker
- Libanesische Armee kämpft mit Sprengstoffmangel wegen Hisbollah
- Rückgabe durch Hamas betrifft bereits überstellte Geisel
- Israel tötet drei mutmassliche Attentäter im Westjordanland
- Hamas übergibt weitere Leiche
- Saar: Nur unparteiische Länder für internationale Gaza-Mission
- Geiselfamilien fordern Rückgabe der letzten 13 Leichname
- Suche nach Leichnamen von Geiseln im Gazastreifen läuft
- Israel hebt Ausnahmezustand in südlichen Ortschaften auf
- ZDF: Getöteter Mitarbeiter einer Partnerfirma war Hamas-Mitglied
- Bericht: Tote und Verletzte bei Drohnenangriffen im Gazastreifen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF