- Die Hamas hat am Abend eine weitere Leiche einer israelischen Geisel übergeben. Das berichtet die israelische Armee.
- Die Schweiz unterstützt Friedensplan für Gaza mit Fachwissen zu humanitärer Hilfe, Völkerrecht und Minenräumung, sowie mit 20 Millionen Franken.
- Laut dem israelischen Militär sind bei einem Zwischenfall im Gazastreifen zwei Palästinenser getötet worden.
- Bei einem israelischen Angriff im Libanon ist ein Mann ums Leben gekommen.
Themen in diesem Newsticker
- Bundesrat Pfisters Auftritt von Pro-Palästinademo gestört
- Hamas hat weitere Leiche übergeben
- Ein Toter bei israelischem Angriff im Libanon
- WHO will am Sonntag Impfkampagne im Gazastreifen starten
- Israelisches Militär: Zwischenfälle im Gazastreifen
- Hilfsorganisation: Israel behindert Hilfslieferungen
- Die Schweiz unterstützt Gaza mit Expertise und 20 Millionen
- 15 weitere palästinensische Leichen zurückgebracht
- Entwurf einer ersten Resolution zu Trumps Gaza-Plan
- Tote Geisel als Soldat identifiziert
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
