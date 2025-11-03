 Zum Inhalt springen

Die Lage in Nahost Israel: Eine weitere tote Geisel an Rotes Kreuz übergeben

  • Israelisches Militär: Leiche einer Geisel auf dem Weg
  • Hamas will am Abend weitere Geisel-Leiche übergeben
  • Neue Gewalt im Gazastreifen trotz Waffenruhe
  • António Guterres zur Waffenruhe: «Die Verstösse müssen aufhören»
  • Aussenminister in Istanbul fordern dauerhafte Waffenruhe
  • Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin fragil
  • Israel übergibt 45 Leichen von Palästinensern
  • Erdogan: Hamas «scheint entschlossen» für den Waffenstillstand
  • Bestätigung der Festnahme von israelischer Ex-Militäranwältin
  • Drei Leichen als ehemalige Hamas-Geiseln identifiziert

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 3.11.2025, 12:45 Uhr

