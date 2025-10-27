- 30 Kommandanten bewaffneter Gruppen wurden laut Armee getroffen. Israel will Waffenruhe einhalten, kündigt aber harte Reaktion bei Verstössen an.
- US-Präsident Donald Trump sieht die von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen nicht in Gefahr. Anders sieht das die Leiterin der Auslandredaktion Radio SRF.
- Der israelische Premierminister Netanjahu hat der Armee befohlen, «massive» Angriffe auf den Gazastreifen durchzuführen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
- Israel kündigt Rückkehr zur Waffenruhe im Gazastreifen an
- Dutzende Tote bei nächtlichen israelischen Luftangriffen in Gaza
- Waffenruhe droht zu scheitern – an den alten Problemen
- Bereits mehr als 90 Palästinenser trotz Waffenruhe getötet
- US-Präsident Trump sieht Waffenruhe nicht in Gefahr
- Israels Verteidigungsminister: Luftschläge sind Reaktion
- Vizepräsident: Waffenruhe im Gazastreifen hält
- Hamas-Zivilschutz: Fünf Tote bei Angriff in Chan Yunis
- Zivilschutz im Gazastreifen: Vier Tote durch israelische Angriffe
- Medienberichte über israelische Luftangriffe im Gazastreifen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF