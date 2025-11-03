- Die israelische Armee hat mit Angriffen auf Ziele im Süden des Libanons begonnen.
- Die Hamas hat am Abend die Leiche einer weiteren Geisel an Israel übergeben. Gemäss israelischen Angaben handelt es sich um einen Studenten aus Tansania.
- Der türkische Geheimdienst trifft sich mit Delegierten der Hamas auf Gespräche in Istanbul.
- Die Schweiz unterstützt den Friedensplan für Gaza mit Fachwissen zu humanitärer Hilfe, Völkerrecht und Minenräumung, sowie mit 20 Millionen Franken.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armee greift Ziele im Südlibanon an
- Israel erklärt Grenze zu Ägypten zu Sperrgebiet
- Israel ruft Libanesen zum Verlassen ihrer Häuser auf
- Papst Leo empfängt palästinensischen Präsidenten Abbas im Vatikan
- Hisbollah warnt Beirut vor Verhandlungen mit Israel
- Israel: Zurückgebrachte Leiche sei ein Student aus Tansania
- Türkischer Geheimdienst trifft Hamas-Delegation in Istanbul
- Israelische Armee: Die Leiche der Geisel ist zurück in Israel
- Bundesrat Pfisters Auftritt von Pro-Palästina-Demo gestört
- Hamas hat weitere Leiche übergeben
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF