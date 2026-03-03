 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Vorher – Nachher: Satellitenbilder aus dem Iran

03.03.2026, 18:50

  • Satellitenbilder zeigen die Zerstörung durch die Luftschläge im Iran.
  • Die USA haben zusammen mit Israel seit Samstag den Iran mit etlichen Luftangriffen überzogen.
  • Die Ziele waren im ganzen Land verteilt.

Am Samstag griffen die USA zusammen mit Israel zahlreiche Ziele im Iran an. Die iranische Luftwaffe reagierte postwendend und attackierte verschiedene Ziele in Israel und in den Nachbarländern. Neue Satellitenbilder zeigen die Präzision der Luftwaffe und die Zerstörung, die diese anrichtet.

In einem der ersten Luftschläge wurde die Residenz des ehemaligen religiösen Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, angegriffen. Die Satellitenbilder zeigen das zerstörte Gebäude in Teheran. Chamenei wurde in den darauffolgenden Luftschlägen getötet.

  • Bild 1 von 2. Die Residenz von Ajatollah Ali Chamenei (siehe Bildmitte unten) lag in der Stadt Teheran. (1.2.2026). Bildquelle: Satellite image ©2026 Vantor via AP.
    Satellitenbild einer städtischen Gegend mit Gebäuden und Strassen.
  • Bild 2 von 2. Das Gebäude war eines der ersten Ziele der amerikanischen Luftangriffe. (1.3.2026). Bildquelle: Satellite image ©2026 Vantor via AP.
    Satellitenansicht einer Stadt mit Gebäuden und Bäumen.
Amerikanische Angriffe zielten auch auf die iranische Atomanlage Natans. Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) hat Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans bestätigt.

  • Bild 1 von 2. Die Urananreicherungsanlage Natans vor dem Angriff. (1.3.2026). Bildquelle: Vantor/Handout.
    Satellitenbild von Gebäuden und Strassen in einer Wüstenlandschaft.
  • Bild 2 von 2. Die Anlage in Natans nach dem Luftschlag. Ein Gebäude (unten rechts) liegt in Trümmern. (2.3.2026). Bildquelle: Vantor/Handout.
    Satellitenbild eines industriellen Geländes und umliegender Wüste.
Die Organisation geht nicht davon aus, dass Radioaktivität freigesetzt und die Anlage weiter beschädigt worden sei, wie sie mitteilte. Die Urananreicherung kann zur Herstellung von Reaktorbrennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden – Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.

Auch ein angebliches Luftabwehrsystem in einem Stützpunkt der iranischen Luftwaffe in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan und Belutschistan, wurde zerstört.

  • Bild 1 von 2. Das angebliche Luftabwehrsystem auf einem Stützpunkt in Zahedan. (26.2.2026). Bildquelle: Vantor/Handout.
    Satellitenbild eines Wüstengebiets mit zwei rechteckigen Strukturen.
  • Bild 2 von 2. Nach dem Luftschlag blieb davon nicht viel übrig. (1.3.2026). Bildquelle: Vantor/Handout.
    Satellitenbild zeigt geplanten Raketenstartplatz und Explosionsstelle in Wüstenumgebung.
Im Osten des Irans gab es Luftangriffe auf die Stadt Kermanshah. Die Satellitenbilder zeigen Aufnahmen der Anlage Choqa Balk-e.

  • Bild 1 von 2. Ein Satellitenbild zeigt die Anlage Choqa Balk-e im Iran. (27.2.2026). Bildquelle: Vantor/Handout.
    Luftaufnahme einer Landebahn mit angrenzenden Feldern.
  • Bild 2 von 2. Nur wenige Tage später: schwere Schäden nach den Luftangriffen. (2.3.2026). Bildquelle: Vantor/Handout.
    Satellitenbild einer zerstörten Start- oder Landebahn von oben.
Die Drohnenanlage liegt im Westen des Irans. Der Iran greift seine Nachbarstaaten seit Beginn des Krieges vermehrt mit Drohnen an. So haben unter anderem der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate bereits Drohnenangriffe gemeldet.

SRF 4 News, 3.3.2026, 17 Uhr ; 

