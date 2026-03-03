Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Satellitenbilder zeigen die Zerstörung durch die Luftschläge im Iran.

Die USA haben zusammen mit Israel seit Samstag den Iran mit etlichen Luftangriffen überzogen.

Die Ziele waren im ganzen Land verteilt.

Am Samstag griffen die USA zusammen mit Israel zahlreiche Ziele im Iran an. Die iranische Luftwaffe reagierte postwendend und attackierte verschiedene Ziele in Israel und in den Nachbarländern. Neue Satellitenbilder zeigen die Präzision der Luftwaffe und die Zerstörung, die diese anrichtet.

In einem der ersten Luftschläge wurde die Residenz des ehemaligen religiösen Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, angegriffen. Die Satellitenbilder zeigen das zerstörte Gebäude in Teheran. Chamenei wurde in den darauffolgenden Luftschlägen getötet.

Die Residenz von Ajatollah Ali Chamenei (siehe Bildmitte unten) lag in der Stadt Teheran. (1.2.2026). Satellite image ©2026 Vantor via AP.

Das Gebäude war eines der ersten Ziele der amerikanischen Luftangriffe. (1.3.2026). Satellite image ©2026 Vantor via AP.

Amerikanische Angriffe zielten auch auf die iranische Atomanlage Natans. Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) hat Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans bestätigt.

Die Urananreicherungsanlage Natans vor dem Angriff. (1.3.2026) Vantor/Handout

Die Anlage in Natans nach dem Luftschlag. Ein Gebäude (unten rechts) liegt in Trümmern. (2.3.2026) Vantor/Handout

Die Organisation geht nicht davon aus, dass Radioaktivität freigesetzt und die Anlage weiter beschädigt worden sei, wie sie mitteilte. Die Urananreicherung kann zur Herstellung von Reaktorbrennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden – Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.

Auch ein angebliches Luftabwehrsystem in einem Stützpunkt der iranischen Luftwaffe in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan und Belutschistan, wurde zerstört.

Das angebliche Luftabwehrsystem auf einem Stützpunkt in Zahedan. (26.2.2026) Vantor/Handout

Nach dem Luftschlag blieb davon nicht viel übrig. (1.3.2026) Vantor/Handout

Im Osten des Irans gab es Luftangriffe auf die Stadt Kermanshah. Die Satellitenbilder zeigen Aufnahmen der Anlage Choqa Balk-e.

Ein Satellitenbild zeigt die Anlage Choqa Balk-e im Iran. (27.2.2026) Vantor/Handout

Nur wenige Tage später: schwere Schäden nach den Luftangriffen. (2.3.2026) Vantor/Handout

Die Drohnenanlage liegt im Westen des Irans. Der Iran greift seine Nachbarstaaten seit Beginn des Krieges vermehrt mit Drohnen an. So haben unter anderem der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate bereits Drohnenangriffe gemeldet.