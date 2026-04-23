Gaza befindet sich in einer permanenten Notlage. Die Gesundheitsversorgung ist desolat, viele Menschen werden krank.

In Gaza gebe es kein funktionierendes Gesundheitswesen mehr, sagt der Arzt Bassam Zaqout aus Gaza-Stadt. «Es gibt Bemühungen, da und dort ärztliche Versorgung anzubieten, aber eine systematische Gesundheitsversorgung, die die Bedürfnisse der Menschen deckt, ist das nicht», sagt Zaqout.

Er leitet die Palestinian Medical Relief Society (PMRS) in Gaza, eine Organisation mit lokal 235 Mitarbeitenden, neun Gesundheitszentren und mehreren mobilen Gesundheitsstationen in Vertriebenenlagern.

Legende: Im Gesundheitswesen in Gaza mangelt es an allem. Reuters/DAWOUD ABU ALKAS

Filipe Ribeiro von Ärzte ohne Grenzen koordiniert den Gaza-Einsatz von der jordanischen Hauptstadt Amman aus. «Für eine Bevölkerung von zwei Millionen Menschen gibt es weniger als 2000 Spitalbetten. Das reicht nirgends hin.» Im Krieg sei mehr als die Hälfte der Spitäler zerstört worden und die übrigen funktionierten nur teilweise.

Krankheiten nicht behandelbar

Es mangelt an Operationssälen, chirurgischen Geräten, Desinfektionsmitteln, Medikamenten, Spezialistinnen und Spezialisten. Aber auch bei der medizinischen Grundversorgung gibt es grosse Lücken. Chronische oder Herzkrankheiten sowie Krebs könnten derzeit kaum behandelt werden, sagt Ribeiro.

Wie weit hält die Waffenruhe in Gaza noch? Box aufklappen Box zuklappen Einschätzungen von Susanne Brunner, Leiterin der Auslandredaktion: Die Waffen im Gazastreifen haben seit dem offiziellen Beginn der Waffenruhe im letzten Oktober nie geschwiegen. In den letzten Tagen hat die UNO gar einen Höchststand der gewaltsamen Zwischenfälle innerhalb einer Woche verzeichnet, seitdem es eine Waffenruhe gibt – oder geben sollte: also Angriffe und gegenseitiger Beschuss. Im Gazastreifen werden weiterhin fast jeden Tag Menschen getötet. Die israelische Armee hat rund die Hälfte der Fläche des Gazastreifens besetzt, auf der anderen Hälfte ist nach wie vor die Hamas die stärkste bewaffnete Gruppierung. Die «gelbe Linie», welche Palästinenser laut Israel nicht überschreiten dürfen, ist nicht klar gekennzeichnet.

Eine besondere Schwierigkeit sei die Diagnostik. «Röntgengeräte oder Labormaterial nach Gaza einzuführen, ist fast unmöglich», sagt Ribeiro. Israel blockiert die Einfuhr medizinischer Geräte, Chemikalien und weiterer Materialien, die es als Dual-Use-Güter einstuft: Güter, die für terroristische Zwecke missbraucht werden könnten.

Doch ohne präzise Diagnose könne es zu Fehldiagnosen und vermeidbaren Komplikationen kommen, sagt Arzt Zaqout. «Wir können die Patientinnen und Patienten nicht krankheitsspezifisch behandeln, wenn wir die Ursachen der Erkrankung nicht feststellen können. Den Patienten drohen Behinderungen oder gar der Tod.»

Ratten suchen Zeltlager heim

Doch es sind auch die Lebensumstände in den Vertriebenenlagern, die krankmachen, sagt Filipe Ribeiro. «Die Menschen leben auf Trümmern, neben Müllhalden und ohne funktionierendes Abwassersystem.» Parasiten wie Läuse und Ratten suchen die Zeltstädte heim. Krätze und andere Hautkrankheiten grassieren.

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Ausserdem litten viele Menschen an Atemwegsinfektionen, Blasenentzündungen, Magen-Darm-Infekten und Durchfall, sagt Bassam Zaqout von der Palestinian Medical Relief Society. «Aus der Anzahl Personen, die an einem Tag ein Gesundheitszentrum aufsuchen, schliessen wir: 40 Prozent der Gesamtbevölkerung Gazas sind krank.»

Wie steht es um den «Friedensrat», das «Board of Peace»? Box aufklappen Box zuklappen Einschätzungen von Susanne Brunner, Leiterin der Auslandredaktion: Den Friedensrat gibt es noch. Er hat 28 Mitglieder, inklusive der USA. Zu den europäischen Mitgliedern gehören Ungarn, Bulgarien, Albanien und Kosovo. Der Friedensrat sagt: in den letzten paar Wochen hätten Gespräche stattgefunden, unter anderem sogar direkt zwischen den USA und der Hamas. Ich habe in den letzten Tagen versucht, direkt mit Mitgliedern des Friedensrats in Kontakt zu treten, ohne Erfolg. Vermutlich will man auch gar nichts sagen, wenn Gespräche allenfalls in einer heiklen Phase sind. Der Friedensprozess ist ins Stocken geraten: Israel fordert die Entwaffnung der Hamas, die Hamas wirft Israel ständige Brüche der Waffenruhe vor, sie fordert das Einhalten der Bedingungen der ersten Phase der Waffenruhe. Und der Friedensrat versucht nun mit Hilfe diverser Staaten, mittels zäher Verhandlungen Bewegung in diese Pattsituation zu bringen.

Filipe Ribeiro von Ärzte ohne Grenzen richtet schwere Vorwürfe an die Adresse Israels. Im Hilfskoordinationszentrum für Gaza unter der Leitung der USA fänden fast täglich Gespräche über die Einfuhr von Hilfsgütern statt, doch es gebe kaum Fortschritte. «Die israelischen Behörden sorgen für den Mangel, und wir müssen irgendwie damit umgehen.» Die zuständige israelische Behörde hat auf konkrete Fragen von SRF nicht geantwortet.