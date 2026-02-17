In Genf finden heute unter der Vermittlung Omans Gespräche zwischen den USA und Iran statt. Es geht um das iranische Atomprogramm und um die Sanktionen gegen Iran. Die USA wollen verhindern, dass der Iran Atombomben baut. Ob vom Regime des Iran Zugeständnisse zu erwarten sind, schätzt der diplomatische Korrespondent von SRF, Fredy Gsteiger, ein.

Fredy Gsteiger Diplomatischer Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Fredy Gsteiger ist diplomatischer Korrespondent und stellvertretender Chefredaktor bei Radio SRF. Vor seiner Radiotätigkeit war er Auslandredaktor beim «St. Galler Tagblatt», Nahost-Redaktor und Paris-Korrespondent der «Zeit» sowie Chefredaktor der «Weltwoche». Hier finden Sie weitere Artikel von Fredy Gsteiger und Informationen zu seiner Person.

Welche Konzessionen kann man vom iranischen Regime erwarten?

Nach den bisherigen Aussagen aus Teheran sind erstaunlich wenig Zugeständnisse zu erwarten, vor allem, wenn man bedenkt, dass das iranische Regime auch innenpolitisch sehr unter Druck ist. Aber es steigt mit einer harten Linie in die Genfer Verhandlungen. Die iranische Regierung scheint zwar bereit, ihre Bestände an hoch angereichertem Uran zu verringern, allenfalls gar darauf zu verzichten. Aber der Iran zieht eine ganze Reihe von roten Linien. So will man keineswegs darauf verzichten, grundsätzlich in Zukunft Uran anreichern zu dürfen. Man will nicht über eine Begrenzung des Raketenprogramms und der Raketenarsenale sprechen. Und man will auch mit den USA nicht darüber sprechen, ob man die Unterstützung für regionale Milizen wie die Hisbollah im Libanon oder die Huthis im Jemen einstellt. Das wären alles Forderungen, über die die USA zwingend mit dem Iran sprechen wollen.

Wie wahrscheinlich ist eine Annäherung jetzt?

Im Moment eher unwahrscheinlich. Der Iran müsste sich dafür deutlich bewegen. Ich glaube kaum, dass die USA bereit sind, so viele rote Linien von Teheraner Seite zu akzeptieren. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob US-Präsident Donald Trump nötigenfalls auch militärische Operationen riskieren will, um den Druck zu erhöhen. Möglicherweise gäbe es gar einen Krieg, weil man weiss, dass das iranische Regime mit Luftschlägen allein nicht auszuschalten ist. Es bräuchte vermutlich auch den Einsatz von Bodentruppen. Und das ist für die USA auch ein Risiko. Es könnte Tote geben und das in einem Wahljahr. In den USA finden im November Zwischenwahlen statt.



