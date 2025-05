Im Vatikan hat die Zeremonie zur Amtseinführung von Leo XIV. begonnen. Damit beginnt offiziell das Pontifikat des 267. Papstes der katholischen Kirche.

Unter den Staatsgästen sind der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, US-Vizepräsident J.D. Vance, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sowie Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

Der erste US-amerikanische Papst betete zum Auftakt im Petersdom am Grab des Heiligen Petrus. Danach ging er in einer kurzen Prozession hinaus auf den Petersplatz. Dort sollte er dann die Insignien der päpstlichen Macht, den Fischerring und das sogenannte Pallium, eine Art Schal, erhalten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Papst Leo XIV. schreitet über den Petersplatz in Rom. Bildquelle: REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE. 1 / 7 Legende: Papst Leo XIV. schreitet über den Petersplatz in Rom. REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE

Bild 2 von 7. Kurz vor der Messe zu seiner offiziellen Amtseinführung drehte Papst Leo XIV. erstmals im Papamobil eine Runde über den Petersplatz. Bildquelle: EPA/FABIO FRUSTACI. 2 / 7 Legende: Kurz vor der Messe zu seiner offiziellen Amtseinführung drehte Papst Leo XIV. erstmals im Papamobil eine Runde über den Petersplatz. EPA/FABIO FRUSTACI

Bild 3 von 7. Zahlreiche Staatsgäste nehmen an der Inaugurationsmesse teil: So zum Beispiel US-Vizepräsident J.D. Vance - ein Landsmann des neuen Papstes. Bildquelle: AP Photo/Alessandra Tarantino. 3 / 7 Legende: Zahlreiche Staatsgäste nehmen an der Inaugurationsmesse teil: So zum Beispiel US-Vizepräsident J.D. Vance - ein Landsmann des neuen Papstes. AP Photo/Alessandra Tarantino

Bild 4 von 7. Unter ranghohen Gästen: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wohnt der Messe mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ,dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und dessen Ehefrau Olena (obere Reihe von links) bei. Bildquelle: AP Photo/Gregorio Borgia. 4 / 7 Legende: Unter ranghohen Gästen: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wohnt der Messe mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ,dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und dessen Ehefrau Olena (obere Reihe von links) bei. AP Photo/Gregorio Borgia

Bild 5 von 7. Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist ebenfalls nach Rom gereist. Bildquelle: AP Photo/Stefano Costantino. 5 / 7 Legende: Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist ebenfalls nach Rom gereist. AP Photo/Stefano Costantino

Bild 6 von 7. Auch das Kardinals-Kollegium wohnt der Amtseinführung ihres ehemaligen Mitglieds bei. Bildquelle: REUTERS/REMO CASILLI. 6 / 7 Legende: Auch das Kardinals-Kollegium wohnt der Amtseinführung ihres ehemaligen Mitglieds bei. REUTERS/REMO CASILLI

Bild 7 von 7. Tausende Gläubige aus aller Herren Länder versammeln sich auf dem Petersplatz. Bildquelle: AP Photo/Andrew Medichini. 7 / 7 Legende: Tausende Gläubige aus aller Herren Länder versammeln sich auf dem Petersplatz. AP Photo/Andrew Medichini Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehrere Dutzend Staatspräsidenten, Regierungschefs, hochrangige Vertreter der Königshäuser und anderer Kirchen sind zu seiner Amtseinführung nach Rom gereist. Leo war am 8. Mai von mehr als 130 Kardinälen zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden, der am Ostermontag gestorben war. Als Papst ist Leo XIV. Oberhaupt von weltweit 1.4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken.

Der neue Papst Leo XIV. hatte sich bereits zuvor als Vermittler in internationalen Konflikten angeboten. Der Heilige Stuhl sei «stets gewillt, dazu beizutragen, dass sich Feinde an einen Tisch setzen, einander gegenüberstehen und miteinander sprechen», hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Audienz mit Vertretern der Ostkirchen im Vatikan gesagt.

«Der Krieg ist nie unvermeidbar», betonte der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. Der frühere Kardinal Robert Francis Prevost hatte betont, die Kirche werde «nie müde werden, zu fordern: «Lasst die Waffen schweigen!»

Papst-Audienz mit Appell an Diplomaten

Bereits am Freitag empfing Leo bei einer Audienz die am Heiligen Stuhl akkreditierten internationalen Diplomaten. Dabei appellierte er – ähnlich wie es sein Vorgänger Franziskus jahrelang getan hatte – an die Politiker, alles zu unternehmen, um Kriege und Konflikte zu beenden. Besonders hob er dabei jene hervor, «die am meisten geprüft sind, wie die Ukraine und das Heilige Land».

Selenski lädt Papst Leo XIV. in die Ukraine ein Box aufklappen Box zuklappen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den neuen Pontifex zu einem Besuch eingeladen. «Ein solcher Besuch würde allen Gläubigen und unserem ganzen Volk echte Hoffnung bringen», schrieb Selenski auf der Plattform X nach einem Gespräch mit dem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche. Aus dem Vatikan gab es zunächst keine Stellungnahme zu der Einladung.

Der Papst hatte in dieser Woche bereits mit ersten Spitzenpolitikern unter anderem über die Konflikte auf der Welt gesprochen. Am Donnerstag telefonierte er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der danach bei X schrieb: «Frankreich wird immer an der Seite jener stehen, die sich für Frieden und den Dialog zwischen den Menschen einsetzen.»

Auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni lobte nach einem Telefonat mit Leo den Einsatz des Pontifex für ein Ende der Kriege auf der Welt.