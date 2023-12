Ab Ende März 2024 können Rumänien und Bulgarien wenigstens teilweise dem Schengen-Raum beitreten.

Der Schengen-Raum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten – ohne grundsätzliche Grenzkontrollen.

Derzeit gehören 27 Länder dem Schengen-Raum an, darunter auch die Schweiz.

Legende: Alle EU-Staaten geben nun grünes Licht für einen Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Keystone/Vadim Ghirda

Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf geeinigt, dass ab Ende März 2024 sowohl Bulgarien als auch Rumänien dem Schengen-Raum beitreten können – zumindest teilweise. So sollen laut Mitteilung der spanischen Ratspräsidentschaft auf der Plattform X zuerst die Personenkontrollen an den Luft- und Seegrenzen aufgehoben werden. Noch nicht entschieden sei hingegen, wann auch die Kontrollen an den Landgrenzen fallen.

Insbesondere Österreich wehrte sich bislang gegen die Aufnahme der beiden Länder – aus Angst vor einem Anstieg unregistrierter Migrantinnen und Migranten. Rumänien und Bulgarien hatten seit 2011 auf den Beschluss gewartet.

