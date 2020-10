Alexej Nawalny ist einer der bekannteste russischen Oppositionspolitiker. Am 20. August 2020 wurde Nawalny in der sibirischen Stadt Tomsk Opfer eines Giftanschlags. Nawalny wurde darauf in ein künstliches Koma versetzt und in die Berliner Charité verlegt. Ende September konnte er das Krankenhaus verlassen.