Wie viele Tote gibt es bisher in Italien? Bis Samstag verstarben ein 78-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau. Am Sonntag ist in Cremona in der Lombardei eine weitere Frau dem Coronavirus erlegen, wie der lombardische Sozialminister Giulio Gallera mitteilte. Es handelt sich um eine 68-jährige, krebskranke Frau. Am Montagmorgen vermeldeten dann italienische Medien, dass eine vierte Person gestorben sei.

Was sind die neuesten Zahlen? Es sind nach offiziellen Angaben bisher über 150 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Bis auf drei Infektionen wurden alle seit Donnerstag gemeldet. Von den Infizierten lägen Dutzende auf Intensivstationen, hiess es weiter.

Welche Regionen sind betroffen? Die meisten Infizierten gibt es in der Lombardei. Unter ihnen befindet sich ein 17-Jähriger aus Sondrio, nahe der Schweizer Grenze. Weitere Infizierte meldeten die Regionen Venetien, Emilia-Romagna, Piemont und Latium.

Was sind die konkreten Massnahmen in Italien? Angesichts des Ausbruchs des Sars-Co-Virus-2 hat die italienische Regierung als Notfallmassnahme die Abriegelung mehrerer Gemeinden im Norden des Landes angeordnet. Betroffen sind elf Städte in Gebieten, in denen sich das neuartige Virus rasant ausgebreitet hat. Dazu gehören zehn Gemeinden in der Provinz Lodi in der Lombardei, rund 60 Kilometer südöstlich der Metropole Mailand: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo und San Fiorano. In den abgeriegelten Gemeinden leben insgesamt rund 50'000 Einwohner.

Die elfte Gemeinde ist die Stadt Vo in der Provinz Padua in Venetien mit rund 3000 Einwohnern. In vielen Städten und Gemeinden in Norditalien wurden Schulen und ein Grossteil der Geschäfte – etwa Bars, Pubs und Diskotheken, aber auch Museen, Kinos und Theater – vorübergehend geschlossen. Offen bleiben Lebensmittelläden und Apotheken. Grossveranstaltungen wie Gottesdienste, Fussballspiele und Karnevalsfeste wurden abgesagt oder beendet, wie zum Beispiel der Karneval in Venedig, der in der Nacht frühzeitig zu Ende ging. Auch die Mailänder Scala hat bis auf Weiteres alle Aufführungen gestrichen.

Was bedeutet die Abriegelung für die Gemeinden? Das Betreten oder Verlassen der betroffenen Ortschaften ist verboten. Ziel ist es, Menschenansammlungen, an denen sich das Virus leicht weiterverbreiten könnte, zu vermeiden. Die wirtschaftlichen Folgen für die beiden Regionen Lombardei und Venetien ist noch nicht bezifferbar. Zunächst sollten Sicherheitskräfte die Regionen abriegeln, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte. «Wenn nötig, werden es auch die Streitkräfte sein.» Wer versuche, die Absperrungen zu umgehen, dem drohe «strafrechtliche Verfolgung».

Wie reagiert die Schweiz auf die Situation in Italien? Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ergreift trotz steigender Zahl an Coronavirus-Erkrankten im Nachbarland bislang keine weiteren Massnahmen. Die Schweizer Behörden würden die Situation aber weiterhin «genau» beobachten.

Die ganze Angelegenheit ist grösser als es anfänglich schien.

Besonders im an Italien angrenzenden Tessin steigt jedoch die Sorge. Der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani erklärte: «Die ganze Angelegenheit ist grösser, als es anfänglich schien.» Personen mit Grippesymptomen werden isoliert und getestet, selbst wenn sie keine bekannten Verbindungen nach China oder zu Infizierten gehabt haben. Merlani ruft dazu auf, im Falle von Beschwerden, sich nicht persönlich zu den Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler zu begeben, sondern sich per Telefon mit dem Hausarzt oder der Notzentrale in Verbindung zu setzen.