Air Canada hat sämtliche Flüge nach Kuba gestrichen.

Grund dafür ist eine Energieblockade von den USA und die damit einhergehende Knappheit von Treibstoff.

Schon am Wochenende hatten die kubanischen Behörden die Fluggesellschaften informiert.

Die Fluggesellschaft Air Canada hat ihre Flüge nach Kuba aufgrund einer anhaltenden Treibstoffknappheit auf der Insel eingestellt, die mit einer von den Vereinigten Staaten verhängten Energieblockade konfrontiert ist.

«In den nächsten Tagen wird die Fluggesellschaft Leerflüge durchführen, um etwa 3000 Kunden, die sich bereits am Zielort befinden, abzuholen und nach Hause zu bringen», erklärte Air Canada in einer Pressemitteilung.

Legende: Air Canada wird Kuba bis auf Weiteres nicht mehr anfliegen. Reuters/Carlos Osorio

Kuba hat den Fluggesellschaften mitgeteilt, dass es aufgrund der durch den US-Angriff auf Venezuela ausgelösten Energiekrise die Treibstofflieferungen für Flugzeuge für einen Monat aussetzen wird. Dies erklärte ein Vertreter einer europäischen Fluggesellschaft.

Kubas Sparmassnahmen

Die kubanische Regierung hatte angekündigt einige Hotels mit geringer Auslastung zu schliessen. Der Bus- und Zugverkehr zwischen den Provinzen wurde ebenfalls reduziert, ebenso wie die Schultage. Die Universitäten arbeiten nun teilweise oder ganz im Fernunterricht.

Hilfe aus Mexiko

Hilfe für die Bevölkerung von Kuba kommt aus Mexiko. Dort hat die Regierung bekannt gegeben, dass zwei Schiffe mit insgesamt 814 Tonnen Lebensmittel auf dem Weg seien.

Passend zum Thema Energiekrise in Kuba Mexiko schickt zwei Hilfsschiffe nach Kuba

Die Schiffe hätten Grundnahrungsmittel wie Milch, Fleisch und Reis sowie Milchpulver geladen und würden bereits am Mittwoch ankommen, erklärte das mexikanische Aussenministerium.