- Belarus will im Dezember russische Hyperschall-Mittelstreckenraketen vom Typ Oreschnik stationieren, wie eine Sprecherin des Präsidenten ankündigte.
- Die Regierungschefs Ungarns, Tschechiens und der Slowakei wollen vor EU-Gipfeln gemeinsame Linien gegen Ukraine-Unterstützung abstimmen. Kritiker fürchten eine Blockade wichtiger EU-Hilfen.
- Russland setzt zum Schutz vor ukrainischen Drohnenangriffen erstmals Reservisten ein.
Themen in diesem Newsticker
- Sprecherin: Belarus stationiert im Dezember Oreschnik-Raketen
- Ukraine will ab November in begrenztem Umfang Waffen exportieren
- Russland setzt Reservisten im Kampf gegen Kiewer Drohnen ein
- Selenski: Beraten mit Europäern Details für Waffenruheplan
- Russische Musikerin Naoko zu Geldstrafe verurteilt
- Georgische Regierung beantragt Verbot pro-westlicher Parteien
- Lawrow bietet Nichtangriffsgarantie für Nato- und EU-Staaten an
- Ex-Ukrenergo-Chef wegen Unterschlagung festgenommen
- Orban will von Trump Ausnahmen für russische Energieimporte
- Bundesverwaltungsgericht weist Beschwerde von Oligarch ab
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
