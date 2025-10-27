- Ukrainische Drohnenattacken trafen mehrere russische Regionen. In Budjonnowsk soll ein Chemiewerk Ziel gewesen sein – ohne bestätigte Schäden.
- Belarus will im Dezember russische Hyperschall-Mittelstreckenraketen vom Typ Oreschnik stationieren, wie eine Sprecherin des Präsidenten ankündigte.
- Russland setzt zum Schutz vor ukrainischen Drohnenangriffen erstmals Reservisten ein.
- Hintergrund: Babis strebt Koalition mit EU-kritischen Parteien an
- USA wollen Truppenpräsenz an Nato-Ostflanke reduzieren
- Lukoil plant Notverkauf seiner Auslandstöchter
- Japans Premier warnt Trump vor LNG-Verbot aus Russland
- Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab
- Stromausfälle nach russischem Angriff auf Odessa
- Drohnenangriff setzt Treibstofflager auf Krim in Brand
- Ukraine greift erneut Moskauer Raum mit Drohnen an
- Sprecherin: Belarus stationiert im Dezember Oreschnik-Raketen
- Ukraine will ab November in begrenztem Umfang Waffen exportieren
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF