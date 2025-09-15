- In der Ukraine sind seit Beginn der russischen Invasion einer Untersuchung zufolge mehr als 1200 Zivilisten Opfer von Streumunition geworden.
- Trump fordert härtere Russland-Sanktionen von Europa. US-Massnahmen sollen davon abhängen.
- Das Verteidigungsministerium Rumäniens bestätigt, dass die am Samstag gesichtete Drohne aus Russland stamme.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Über 1200 zivile Opfer durch Streumunition in Ukraine
- Grossbritannien bestellt russischen Botschafter ein
- Peskow: Nato de facto in den Krieg involviert
- Russische Überschallbomber fliegen Patrouille über Barentssee
- US-Militärs beobachten russisch-belarussisches Grossmanöver
- Russisches Militär meldet Einnahme von Olhiwske bei Saporischja
- Auch Kreml warnt EU vor Folgen bei Zugriff auf russisches Geld
- China weist US-Forderung nach Russland-Zoll scharf zurück
- Medwedew droht EU wegen russischer Vermögenswerte
- Starlink-Ausfall trifft ukrainisches Militär und Zivilstruktur
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF