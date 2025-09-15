- Die Nato-Länder kommen nach der von Estland gemeldeten Luftraumverletzung durch russische Kampfjets am Dienstag zu Beratungen zusammen.
- Drei russische MiG-31-Kampfjets sind nach Angaben der estnischen Regierung am Freitag in den Luftraum des Nato-Mitglieds eingedrungen. Russland bestreitet eine Luftraumverletzung.
- Ukrainische Drohnen haben einem Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes SBU zufolge mehrere Ölpumpstationen in Russland getroffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Estland fordert Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats
- Bericht: Russland entlässt hochrangigen General
- Nato berät am Dienstag über russische Luftraumverletzung
- Russischer Aufklärer löst Alarmstart der deutschen Luftwaffe aus
- Selenski: «1500 Drohnen und 1280 Bomben innert einer Woche»
- Gouverneur: Zwei Tote bei ukrainischen Angriffen in Russland
- EU feilt an Kredit für Ukraine aus russischem Vermögen
- SRF-Korrespondent: «Kreml will wissen, wie wehrhaft die Nato ist»
- Estland hält Reaktion auf russische Jets für angemessen
- Russland: Vier Tote in Russland nach ukrainischem Drohnenangriff
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF