- Gemäss einem Medienbericht sind die jüngsten Gespräche zwischen Vertretern der USA und der Ukraine zu Ende gegangen. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.
- Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit weiteren Eroberungen in der Südukraine gedroht.
- Die ukrainische Armeeführung hat erneut russische Erfolgsmeldungen, unter anderem bei der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Donezker Gebiet, zurückgewiesen.
Themen in diesem Newsticker
- Putin garantiert Indien ununterbrochene Brennstoff-Versorgung
- Ukraine-Gespräche in Miami offenbar beendet
- Putin auf Staatsbesuch in Indien
- Putins Unterhändler verspottet Merz
- Russland erwartet US-Reaktion nach Gesprächen in Moskau
- Brand im Hafen Temrjuks nach ukrainischem Drohnenangriff
- Merz: Russisches Geld muss an Ukraine gehen
- Ukrainisches Militär: Chemiefabrik in Südrussland getroffen
- Selenski will bald neuen Kanzleichef bestellen
- «Spiegel»: Merz und Macron warnen vor US-Unterhändlern
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
