- Der Kreml bezeichnet die Veröffentlichung des Witkoff-Telefonats als einen Versuch, Friedensgespräche zur Ukraine zu behindern.
- US-Sondergesandter Steve Witkoff trifft sich nächste Woche mit Putin in Moskau.
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt vor überhöhten Hoffnungen auf einen schnellen Frieden in der Ukraine.
- Die Koalition der Willigen wollen den US-Friedensplan unterstützen. Grenzen dürfen jedoch nicht mit Gewalt verschoben werden.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
