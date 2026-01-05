- Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat die Armee die neue und gefürchtete Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt und die Westukraine bei Lwiw angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenski fordert eine scharfe Verurteilung vor allem seitens der USA.
- Die ukrainische Luftwaffe meldete in der Nacht auf Freitag landesweiten Luftalarm. Bei Angriffen in der Hauptstadt Kiew sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko vier Personen getötet worden.
- Ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA steht laut Präsident Wolodimir Selenski kurz vor dem Abschluss.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Deutschland verurteilt russischen Raketenangriff mit Oreschnik
- Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt
- Berlin will von Indien Reduzierung der Energiekäufe in Russland
- Kreml gibt weitere Details zu Angriff mit Oreschnik bekannt
- Ukraine stuft russischen Raketenangriff als Kriegsverbrechen ein
- Ukraine veröffentlicht Fotos angeblicher Oreschnik‑Raketenteile
- Selenski fordert Reaktion der USA nach Oreschnik-Angriff
- Russischer Drohnenangriff auf Botschaft Katars
- Mehr als 500'000 Russen ohne Strom nach ukrainischem Angriff
- Russland feuert ballistische Rakete auf Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF