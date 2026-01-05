 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Bürgermeister rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Deutschland verurteilt russischen Raketenangriff mit Oreschnik
  • Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt
  • Berlin will von Indien Reduzierung der Energiekäufe in Russland
  • Kreml gibt weitere Details zu Angriff mit Oreschnik bekannt
  • Ukraine stuft russischen Raketenangriff als Kriegsverbrechen ein
  • Ukraine veröffentlicht Fotos angeblicher Oreschnik‑Raketenteile
  • Selenski fordert Reaktion der USA nach Oreschnik-Angriff
  • Russischer Drohnenangriff auf Botschaft Katars
  • Mehr als 500'000 Russen ohne Strom nach ukrainischem Angriff
  • Russland feuert ballistische Rakete auf Ukraine

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.1.26, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)