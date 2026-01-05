- Laut Selenski setzte das russische Militär in einer Woche etwa 1100 Drohnen, 890 gelenkte Fliegerbomben und 50 Raketen, darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik, ein.
- Russland hat laut dem ukrainischen Energieministerium erneut das ukrainische Stromnetz angegriffen. Im Südosten der Ukraine ist folglich vorübergehend das Stromnetz unterbrochen worden.
- Bei Angriffen in der Hauptstadt Kiew am Freitag sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko vier Personen getötet worden. Auch am Sonntag blieben mehr als 1000 Wohngebäude weiterhin ohne Heizung.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF