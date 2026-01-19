 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Bundesrat Cassis plant Reise nach Kiew, Moskau und Washington

  • 17-Jähriger in der Nacht bei Drohnenangriff getötet worden
  • Cassis äussert sich zum Friedensrat
  • Bundesrat Cassis plant Reise nach Kiew, Moskau und Washington
  • Klitschko: Rund 3000 Wohnblöcke in Kiew weiter ohne Heizung
  • Wolodimir Selenski ist auf dem Weg nach Davos
  • Trump steht laut Nato-Chef Rutte weiter zur Ukraine
  • Witkoff: Grosse Fortschritte bei Ukraine-Verhandlungen
  • Russland ohne Interesse an Grönland
  • Putin bestätigt Gespräche mit US-Gesandten Witkoff und Kushner
  • Mutmassliche Russland-Spionin in Berlin gefasst

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.1.26, 19:30 Uhr

