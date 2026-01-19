- Das Dokument der USA über Sicherheitsgarantien für die Ukraine sei unterschriftsbereit, sagte Präsident Selenski in Litauen bei einem Treffen mit Präsident Nauseda.
- Trotz der Verhandlungen über ein Ende des Kriegs hat Russland die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen beschossen.
- Der zweite Verhandlungstag bei den trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington über eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine ist beendet. Beide Parteien seien mit dem Verlauf der Gespräche zufrieden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Sicherheitsgarantien der USA sind unterschriftsbereit
- Kreml: Werden niemals mit EU-Chefdiplomatin Kallas reden
- Appell von Papst Leo: Anstrengungen für Kriegsende verstärken
- Erneuter Beschuss von Kiew – aber auch russischer Gebiete
- EU-Meldepflicht für russische Diplomaten in Kraft
- Behörden melden Raketenangriff auf russische Grenzregion
- Kaum Hoffnung auf baldiges Ende des Krieges
- Selenski nach Abu-Dhabi-Treffen: Baldige Folgegespräche möglich
- Verhandlungen in Abu Dhabi vorerst beendet
- Ukraine-Verhandlungen am zweiten Tag auch über Gebietsfragen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF