- Nach dem europäischen Vorstoss für eine Truppe zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine bleibt unklar, wie sich Deutschland beteiligen könnte.
- Die Unterstützerländer der Ukraine haben nach Angaben von Verteidigungsminister Denis Schmihal die ukrainische Waffenproduktion in diesem Jahr mit fast fünf Milliarden US-Dollar unterstützt.
- Russland hat mitgeteilt, dass man einer allfälligen Weihnachtswaffenruhe nur bei einem Friedensdeal mit der Ukraine zustimmen würde.
Themen in diesem Newsticker
- Belarussischer Präsident fordert schnelles Ende des Ukrainekriegs
- Merz: Einigungschance zu russischem Vermögen bei «fifty-fifty»
- Kiew: Partner gaben fünf Milliarden US-Dollar für Waffen
- Deutsche Beteiligung an allfälliger Ukraine-Truppe bleibt offen
- Duma-Abgeordneter kritisiert Berliner Vorschlag
- Wegen Ukraine: Ungarn blockiert Erklärung zu EU-Erweiterung
- Selenski drängt auf Sicherheitsgarantien
- Deutsche Luftwaffe hat Patriot-Einsatz in Polen beendet
- Putin enteignet aus besetzten Gebieten geflohene Ukrainer
- Deutschland schickt Sidewinder-Raketen, Grossbritannien viel Geld
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
